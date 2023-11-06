6 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu, Artvin çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.BURSA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 16°C, 26°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 19°C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 15°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 22°CParçalı bulutluDENİZLİ 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 18°C, 27°CParçalı bulutluMUĞLA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 12°C, 21°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 4°C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA 10°C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıKASTAMONU 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.RİZE 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAMSUN 17°C, 24°CParçalı bulutluTOKAT 12°C, 24°CParçalı bulutluTRABZON 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluKARS -1°C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA 9°C, 21°CAz bulutluVAN 4°C, 16°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR 9°C, 22°CAz bulutluGAZİANTEP 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT 11°C, 22°CAz bulutluŞANLIURFA 16°C, 26°CAz bulutlu