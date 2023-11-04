  • USD: 28,35 - 28,40
  • EURO: 30,16 - 30,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel" Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu
Ekleme: 4.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 4.11.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğin Önlenmesine Yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel' Operasyonunda 215 şüpheli şahıs gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi:

Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu

'Milletimizin can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 81 il Emniyet Müdürlüklerimizce 'Çengel Operasyonu' gerçekleştirildi,


Bu operasyonlarda: 30.126 litre etil alkol,15.300 litre kaçak sahte alkollü içki, 3 bin 132 şişe kaçak sahte alkollü içki, bin 497 adet boş şişe, 2 bin 364 adet bandrol, 2 bin 658 adet alkol aroması, 2 bin 134 adet etiket ele geçirildi.
25 adet yasadışı 'Kaçak ve Sahte Alkollü İçki İmalathanesi' tespit edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede yaklaşık 43 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahtecilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.'
Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar Ankara'ya çağrılacak
İsrail Filistinli işçileri böyle göndermişti! Her detayı dehşet verici: İşkence etmişler
İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! Değişim isteyenlere sert çıktı: Sırtımdan hançerlendim!
AK Parti'den İsrail'in katliamına sert tepki: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor
Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar
META'dan sosyal işgal: Tepkiler çığ gibi büyüdü! Facebook ve Instagram’a reklam boykotu çağrısı…
Gazze’nin kaderi ne olacak? Eylem planları ortaya çıktı: İsrail vahşetine karşı kritik hamle!
İlhan Cihaner, adaylık yarışından çekildi!
İsrail yurt dışındaki vatandaşlarını uyardı: Gerekirse kimliğinizi saklayın
CHP'de hesaplaşma günü! Kılıçdaroğlu en kritik sınavına çıkıyor
İsrail katliama doymuyor: Çocuk hastanesini bombaladı!
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı 'Çengel' Operasyonu
Beklenen gün geldi! Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi
İsrail Filistin’i tamamen haritadan sildi! İşte resmi hesaptan yapılan o skandal paylaşım!
Orta Doğu karışıyor! İsrail yüksek alarma geçti: 'Hazırlıklıyız' diyerek duyurdular!
CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu
ABD'den Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek hamle! ABD’nin ‘Katil-Avcı’ dronu Gazze’de…
https://www.ensonhaber.com/gundem/chpde-kurultaya-dogru-kemal-kilicdaroglu-icin-salona-pankartlar-asildi
Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli fırtına ve sağanak hakim olacak

Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli fırtına ve sağanak hakim olacak

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Konut ve araç alım-satımında yeni dönem! Artık zorunlu oldu! İlanlar tek tek kaldırılıyor

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Tüm dünya karanlığa gömülebilir! Uzmanlar o tarihe işaret etti!

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Chrome tarihe gömülüyor! Artık bu cihazlarda çalışmayacak…

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

Poşetten vahşet çıktı: Çöp atarken fark ettiler bunu yapan insan olamaz!

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor

YouTube Music uygulamasına yapay zeka desteği geliyor