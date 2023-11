İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak

5Kasım 20203 Pazar günü düzenlenecek olan 45. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar kapalı olacak. İstanbul Valiliği, kapalı yollar ve alternatif güzergahları şöyle açıkladı:Kapama Saati: 06:001. Ragıp Gümüşpala caddesi2. Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),3. Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),4. Ankara Caddesi,5. Arabalı Vapur girişleri,6. Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu7. Alayköşkü caddesi8. Ayasofya Meydan9. Alemdar Caddesi10. At Meydanı Caddesi11. Divanyolu Caddesi,12. Cankurtaran (Ahırkapı caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),13. Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),14. Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak),15. Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar16. Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak17. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)18. Langa Bostan sokak19. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)20. Genç Osman caddesi Gazdallar kavşaktan Sahil istikametine kapatılacak21. Demirhane Caddesi Kennedy caddesi istikametine dönüşler kapatılacak22. Beşkardeşler sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile fişekhaneden sahil Kennedy caddesi istikametine kapatılacak23. Taşhan caddesi istikametinden Kennedy caddesi istikametine kapatılacak24. Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve Sokaklardan Sahil Kennedy caddesine girişler kapatılacak25. Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesine tüm Çıkışlar kapatılacak26. Yeşilyurt İstasyon caddesinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak27. Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesine girişler kapatılacak28. Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)29. Atatürk havalimanı caddesinden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak30. Yeşilyurt istasyon caddesinden ( havuzlu kavşak )Sirkeci istikameti kapatılacak31. Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.32. Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye caddesi, Kennedy Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Bu Caddelere çıkan tüm yollar Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu kavşak ‘a kadar Sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacaktır.1. Atatürk Bulvarı,2. Balat sahil yolu3. Fevzipaşa Caddesi,4. Yavuz Selim Caddesi5. Şehzadebaşı Caddesi,6. Vezneciler Caddesi,7. Kadırga Liman Caddesi,8. Türkeli Caddesi,9. Vatan Caddesi,10. Millet Caddesi,11. Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı12. Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri13. Demiryolu caddesiKapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar )1. Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)2. Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)3. Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)4. Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)Kapama Saati: 06:001. Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers Önü (E-5 Kuzeye Mecburi Yönlendirme Yapılacaktır.)2. Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu İstikameti)3. Balmumcu Kavşak4. Merkez Komutanlığı Işıklar,5. Yıldız Işıklar,6. Sabancı Lisesi Önü,7. Akdoğan Sokak Girişi,8. Ressam Hamdibey Sokak,9. Bostancı Veli Sokak,10. Serencebey Işıklar11. Abbasağa Sokak,12. Ortaköy Dönüşleri,13. Hasfırın Sokak,14. Beşiktaş Meydan,15. Vestel Işıklar,16. Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele Önü,17. Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar,18. Dolmabahçe Gazhane Caddesi19. Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak,20. İnönü Cadde Başı Akm Önü,21. İnönü Cadde MKE Önü,22. Dolmabahçe Işıklar,23. Kabataş Işıklar,24. İnebolu Sokak (Setüstü Gelişi),25. Akyol Sokak Başı,26. Mebusan Yokuşu Sok. Başı,27. Fındıklı Işıklar,28. Deniz Liman Çıkışı,29. Salı Pazarı Işıklar,30. Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Gidişleri,31. Boğazkesen Işıklar,32. Tophane Işıklar,33. Kılıç Ali paşa Cadde Çıkışı,34. Revani Sokak Gelişi,35. Kemeraltı Işıklar,36. Karaköy Meydan,37. Perşembe Pazarı Işıklar,38. Refik Saydam Caddesinden Perşembe Pazarına Giriş,39. Atatürk Köprüsünden Perşembe Pazarına Giriş,40. Şişhane Meydandan Bankalar Cadde Girişi,41. Çırağan Caddesi,42. Tershane Caddesi,43. Meclis-i Mebusan Caddesi,44. Dolmabahçe Caddesi,45. Kemeraltı Caddesi,46. Necatibey Caddesi,47. Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan İniş İstikameti Trafiğe Kapatılacak,48. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar Arası Trafiğe Kapatılacak.49. Ortaköy Meydan Beşiktaş İstikameti50. Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi51. Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan İstikameti1. Sarıyer İstikametinden Gelenler Zincirlikuyu D-100 Kuzey İstikamete Yönlendirilecek.2. Balmumcu Kavşak Kapama Noktasına Gelen Akım Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek3. Sarıyer İstikametinden Gelen Akım Merkez Komutanlığı Işıklardan Ters İstikamete Tekrar Balmumcuya ya da Palangalar Caddesinde Yönlendirilecek,4. Ortaköy İstikametinden Beşiktaş Meydana Gelen Akım Eski Yıldız Caddesini Takiben Barbaros Bulvarı Sarıyer İstikametine Yönlendirilecek,5. Bomonti Tünel İstikametinden Dolmabahçe'ye Gelen Akım İstaç Arkasından Taksim Maçka İstikametine Yönlendirilecek6. Stad Arkası Gazhane Caddesine Gelen Akım Süzer Plaza Gerisinden Asker Ocağı Caddesine Yönlendirilecek.7. Mete Kavşağından Gelenler Bedri Karafakihoğlu Sokak İstikametine Gönderilmeyip Divan Kavşağına Yönlendirilecek,8. Gümüşsuyu İnönü Caddesinden Gelen Akım Mke Önünden Tekrar Taksim Meydan İstikametine Yönlendirilecek.9. Akyol Sokaktan Gelen Akım Mebusan Yokuşuna Gönderilmeyip Bol Ahenk Sokak İstikametine ya da Tekrar Akyol Sokak İçerisine Yönlendirilecek.10. Boğazkesen Caddesinden Gelen Akım Tophane İstikametine Gönderilmeyip Deftedar Yokuşuna Yönlendirilecektir.11. Unkapanı Köprüsünden Gelen Akım Tershane Caddesine Gönderilmeyip Tarlabaşı Bulvarına Yönlendirilecektir.12. Tarlabaşı Bulvarı Taksim İstikametinden Gelen Akım Tersane Caddesin Gönderilmeyip Unkapanı Köprü İstikametine Yönlendirilecektir.13. Şişhane Kavşaktan Bankalar Caddesine Akım Gönderilmeyip Okçu Musa Cadde İstikametine Yönlendirilecektir.14. Portakal Yokuşu ve Dereboyu Caddesinden gelen akım Muallim Naci Cad.- Kuruçeşme İstikametine Yönlendirilecektir.15. Palangalar Caddesi İstikametinden gelen akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecektir.16. Muvakkit Sokak üzerinden gelen akım Ortaköy Meydan İstikametine Yönlendirilecektir.Kapama Saati : 03:00 ( 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar )1.GÜNEY ZİNCİRLİKUYU AYRIMI (GÜNEY O-1 KARAYOLUNDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE GELEN AKIM TAMAMEN KESİLEREK BÜYÜKDERE–BALMUMCU/LEVENTSARIYER AYRIMINA YÖNLENDİRİLECEKTİR)2. KUZEY UZUNÇAYIR RAMPA KAPAMA NOKTASI (AKIM SABİHA GÖKÇEN AYRIMLARINDAN ÇAMLICA BAĞLANTI YOLUNA VERİLECEKTİR) 3- KUZEY ÜNALAN ATAŞEHİR SABİHAGÖKÇEN AYRIMLARI KAPAMA NOKTASI (ÇAMLICA GİŞELERDEN GELEN AKIM ÜNALAN ATAŞEHİR ÇAMLICA İSTİKAMETİNE VERİLECEK)C BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLARKapama Saati: 03:00 (15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Çıkan Yollar)1. Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım,2. Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım,3. Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım,4. Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi,5. Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım Kapatılacaktır.Kapama Saati: 06:001. Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Güney Yola Katılım,2. Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Katılım,3. Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi Arası trafiğe kapatılacak,4. Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol Girişleri,5. Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecek,6. Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde akım verilmeyecek.7. Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde akım verilmeyecektir.8. Tophanelioğlu caddesi çevre yolu istikameti 9. Beylerbeyi Işıklar Alternatif Yollar 1. Nuhkuyusu Caddesi 2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü,