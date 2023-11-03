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Fabrikada ustalar ve işçiler arasında kavga: 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde, çırçır fabrikasında ustalar ve işçiler arasında çıkan bıçaklı, demirli ve sopalı kavga hastane bahçesinde de devam edince, 1 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Ekleme: 3.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 3.11.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Fabrikada ustalar ve işçiler arasında kavga: 1 ölü, 13 yaralıBismil İlçesi'ne bağlı Başörün Köyü'nde çırçır fabrikasında pres işçileri ve ustalar arasında belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ustalar ve işçiler ellerine ne geçtiyse bir birlerine vurmaya başladı. Bıçak, demirli ve sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma timleri sevk edildi. Jandarma güçlükle tarafları ayırırken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınları da olayı duymaları üzerine hastaneye geldi. Hastane bahçesinde de devam eden kavgaya polis müdahale etti. Takviye olarak gönderilen polis, kavga edenleri ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Çevik Kuvvet Timi tarafları güçlükle ayırırken, fabrika ve hastanede devam eden kavgada bir kişi öldü, 13 kişi ise bıçak, sopa ve demir çubuk darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgada, 62 yaşındaki Celal Aydın'ın hastane bahçesinde aldığı bıçak darbesiyle öldüğü belirtildi. Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kavgada yaralanan ve durumları ağır olan 3'ü ağır 13 kişi ise, güvenlik nedeniyle farklı hastanelere sevk edildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastanede tedavileri tamamlanan 5 yaralı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
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