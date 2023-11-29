FETÖ’den aranan hükümlü saklandığı adreste yakalandı
Konya’da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Muhammed Erkam Uyar (32) saklandığı adreste gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İstanbul Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammed Erkam Uyar'ın merkez Meram İlçesi Gödene Mahallesinde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler Uyar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Muhammed Erkam Uyar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.