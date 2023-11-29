Arda Turan'dan açıklama! 'Adalete olan saygımdan...'

Banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılan Arda Turan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 'Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil' şeklinde açıklama yaptığı iddia edilen Turan, "Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla ilgili tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla' ifadelerini kullandı.Arda Turan'ın 'Ne kara parası, ben 600 maç oynadım. 100'ün üstünde milli takım forması giydim. Dolandırıldığım para servetimin 6'da 1'i bile değil' dediği iddia edilmişti.