AB Komisyonu: Avrupa'nın Türkiye'yle stratejik çıkarı olduğu açıktır

AB Komisyonu, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.Avrupa'nın Türkiye'yle stratejik çıkarı olduğu belirtilen açıklamada 'AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır' ifadelerine yer verildi.'Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir' vurgusu yapıldı.