Stoltenberg'den İsveç açıklaması: En kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı son dakika açıklamasında İsveç'in NATO üyeliğine değindi. Stoltenberg Türkiye parlamentosunun İsveç'in üyeliğini en kısa sürede onaylamasını beklediğini belirtti. Türkiye'nin terörizmle ilgili güvenlik endişelerini unutmamaları gerektiğini belirtti