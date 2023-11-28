Reisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, bu ayın sonunda Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ertelendiği açıklandı.İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Tasnim haber ajansının konuya ilişkin haberinde, Reisi'nin Türkiye ziyaretinin 29 Kasım'da gerçekleşmesinin planlandığı ancak başka bir tarihe ertelendiği belirtildi. Haberde, ziyaretin neden ve hangi tarihe ertelendiği aktarılmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında yaptığı bir açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmaları ve Gazze'deki duruma ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin kasım ayı sonunda Türkiye'ye geleceğini aktarmıştı.Erdoğan ve Reisi, son olarak 26 Kasım Pazar günü bir telefon görüşmesi yapmış, bu görüşmenin gündeminde de çatışmalar yer almıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımların ele alındığı" belirtilmişti.Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etmişti. Erdoğan, İran ve Türkiye'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetmişti. Görüşmede liderler, Türkiye'de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.