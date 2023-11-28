Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi gibi başlıca konular değerlendirilecek.Ekonomiye ilişkin genel görünüm ve beklentilerin de değerlendirildiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.