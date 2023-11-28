Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda ekonomi alanındaki son gelişmeler değerlendiriliyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.
Toplantıda; On İkinci Kalkınma Planı ve OVP İzleme ve Değerlendirme Süreci
İhracatı Desteklemek için İhracat Görünümü ve Eximbank İhracat Kredileri ile Destekleri
Teknoloji Girişimciliği Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Bu Alanda Finansal Araçların Yaygınlaştırılması
Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi gibi başlıca konular değerlendirilecek.
Ekonomiye ilişkin genel görünüm ve beklentilerin de değerlendirildiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.