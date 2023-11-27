  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sınırda FETÖ'cü avı.. Biri ihraç hakim 6 FETÖ'cü tutuklandı

Türkiye genelinde farklı illerde FETÖ terör örgütü üyeliğinden yargılanan birçok isim dava dosyaları istinaf sürecindeyken yasadışı yollardan yurtdışına kaçmak için harekete geçti. Edirne’de illegal yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan örgüt üyelerine yönelik iki farklı operasyonda, 1’i ihraç hakim, 6 FETÖ üyesi yakalandı. Tutuklanan örgüt üyelerinden aralarında ihraç hakiminde bulunduğu 5 kişinin terör örgütü üyeliğinden yargılandıkları dava dosyalarının istinaf mahkemesinde olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 27.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Sınırda FETÖ'cü avı.. Biri ihraç hakim 6 FETÖ'cü tutuklandı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü mensuplarının illegal yollardan yurtdışına çıkmak için Atatürk Bulvarı'nda bulunan iki farklı alışveriş merkezinde göçmen kaçakçılarıyla buluştuğu belirlendi. Bunun üzerine Edirne Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı takipte, bir alışveriş merkezinin etrafında sırt çantasıyla tedirgin halde dolaşan kadın takibe alındı. Bir süre sonra ticari taksiye binerek Selimiye Cami civarına gelen kadın daha sonra telefonla görüşme yaparak Sabuni Mahallesi ara sokaklarındaki otoparka girdi. Otoparktaki bir araca binen kadının yanında etrafı gözetleyen iki kişinin olduğunu gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Etrafı gözetleyen 2 zanlı ile birlikte 5 şüpheli polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında Hayrunnisa Balcı, Leyla Nayir, Özgür Ceylan, İsa İnce, Hikmet Akyol ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen Ş.B. ile G.T. gözaltına alındı.

İHRAÇ HAKİM MERİÇ YOLUNDA YAKALANDI

Yine yasadışı yollarda yurtdışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüten Edirne Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda Hasırcıarnavut-Meriç karayolunda içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi ihraç hakim Mustafa Evğün çıktı.

DAVA DOSYALARI İSTİNAFTAYKEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İki farklı operasyonda yakalanan FETÖ üyelerinin yargılamalarının tamamlanıp cezaevine girmemek için dosyaları istinaf mahkemelerinde beklerken, yasadışı yollardan firar etmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan FETÖ üyesi Hayrunnisa Balcı'nın Niğde 2.Ağır Ceza Mahkemesinde, Leyla Nayir'in Erzincan 2.Ağır Ceza Mahkemesinde, İsa Özgür Ceylan'ın Ankara 24.Agir Ceza Mahkemesinde, Hikmet Akyol'un İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde, ihraç hakim Mustafa Evğün'ün Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları, tümünün dava dosyalarının ise İstinaf Mahkemesinde olduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlılardan İsa İnce'nin ise Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan aralarında ihraç hakimin de bulunduğu 6 FETÖ üyesi tutuklandı.

İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti
İzmir’i sağanak vurdu! Evi su basan vatandaş: 2 milyon TL zararım var
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?
ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır KAAN ilk uçuş için son montajda
İYİ Parti dibe vurdu! Çok konuşulacak ısmarlama anket iddiası...
Bakan Mehmet Şimşek'ten güçlü destek mesajı! 'Cari açığı kalıcı olarak azaltacağız'
Soykırım sponsoru Biden'a protesto: 'Saklanamazsın'
Rehine takasında son gün: Ateşkes uzatılacak mı?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Aynularab sorumlusu Mutlu Kacar öldürüldü
Netanyahu'dan katliam sözleri: 'Kimse bizi durduramayacak'
Yemen açıklarında alıkonulmuştu: Türk denizcilerin bulunduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
Filistin asılllı model Gigi Hadid: İsrail her Filistinliyi terörist görüyor! Bu şeytanca
Zehir tacirlerine geçit yok! 44 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı
Dünya Gazze için sokakta! Başkentlerde 'Özgür Filistin' sloganları yankılanıyor
CHP'li belediyeden çevre katliamı! Mazgal ve menfez pisliğini denize boşalttılar
'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Uğur Şahin kanser aşısı için tarih verdi
Türkiye yaptı dünya izledi! 20 yılda çığır açıldı: Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında 'ihalede usulsüzlük' iddiası: Bakan Yerlikaya talimatı verdi
Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Potansiyel tehlike! 2,6 milyar ton TNT gücünde: NASA tarih verdi çarptığı bölgede büyük hasara yol açacak

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Soykırım sponsoru Facebook’tan yeni skandal! Hamas’ın o anları olay olmuştu: Hepsini yok ettiler!

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Petrol fiyatları düştü: Akaryakıta indirim bekleniyor

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Yeni trafik cezaları belli oldu: Radara yakalanan yandı! Kırmızı ışık ve ehliyetsiz araç kullanma cezası tek tek hesaplandı

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor

Dünyanın en yalnız evi bakın nerede! Ciddi bir tehlike barındırıyor