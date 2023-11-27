Sınırda FETÖ'cü avı.. Biri ihraç hakim 6 FETÖ'cü tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü mensuplarının illegal yollardan yurtdışına çıkmak için Atatürk Bulvarı'nda bulunan iki farklı alışveriş merkezinde göçmen kaçakçılarıyla buluştuğu belirlendi. Bunun üzerine Edirne Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı takipte, bir alışveriş merkezinin etrafında sırt çantasıyla tedirgin halde dolaşan kadın takibe alındı. Bir süre sonra ticari taksiye binerek Selimiye Cami civarına gelen kadın daha sonra telefonla görüşme yaparak Sabuni Mahallesi ara sokaklarındaki otoparka girdi. Otoparktaki bir araca binen kadının yanında etrafı gözetleyen iki kişinin olduğunu gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Etrafı gözetleyen 2 zanlı ile birlikte 5 şüpheli polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında Hayrunnisa Balcı, Leyla Nayir, Özgür Ceylan, İsa İnce, Hikmet Akyol ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen Ş.B. ile G.T. gözaltına alındı.Yine yasadışı yollarda yurtdışına kaçmaya çalışan terör örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüten Edirne Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda Hasırcıarnavut-Meriç karayolunda içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi ihraç hakim Mustafa Evğün çıktı.İki farklı operasyonda yakalanan FETÖ üyelerinin yargılamalarının tamamlanıp cezaevine girmemek için dosyaları istinaf mahkemelerinde beklerken, yasadışı yollardan firar etmeye çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan FETÖ üyesi Hayrunnisa Balcı'nın Niğde 2.Ağır Ceza Mahkemesinde, Leyla Nayir'in Erzincan 2.Ağır Ceza Mahkemesinde, İsa Özgür Ceylan'ın Ankara 24.Agir Ceza Mahkemesinde, Hikmet Akyol'un İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesinde, ihraç hakim Mustafa Evğün'ün Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları, tümünün dava dosyalarının ise İstinaf Mahkemesinde olduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlılardan İsa İnce'nin ise Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan aralarında ihraç hakimin de bulunduğu 6 FETÖ üyesi tutuklandı.