PKK'ya 18 ilde operasyon: 98 kişi gözaltında
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Muğla, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Muğla, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.