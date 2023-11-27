PKK'ya 18 ilde operasyon: 98 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Ağrı, Antalya, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kocaeli, Mardin, Muğla, Osmaniye, Yalova, İzmir, Adıyaman, Siirt, Adana, Şanlıurfa ve Konya'daki operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı.