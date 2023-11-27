İskenderun’da deniz taştı, karayla birleşti

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede önceki gün başlayan ve devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taşması sonucu kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk Caddesi ve Ulu Cami Caddesi'ndeki iş yerlerine taştı. Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.Bazı binaların zemin katlarındaki evleri ve iş yerlerini de su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü.Sahile yakın bölgelerdeki binalarında mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da arazözle bölgede incelemede bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında mahallelerin bazı bölümlerinde elektrikler kesildi.