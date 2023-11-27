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CHP'den Tanju Özcan kararı: Partiye dönüş talebi kabul edildi

CHP MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bağışlanma talebini kabul etti. Şimdi gözler Parti Meclisi’nin vereceği kararda…

Ekleme: 27.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
CHP'den Tanju Özcan kararı: Partiye dönüş talebi kabul edildi
Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) arka arkaya toplantılarını gerçekleştirecek.

Bugün ilk olarak MYK bir araya geldi.

Tanju Özcan bağışlandı

Toplantıda yerel seçimlere ilişkin çalışmalar ele alınırken partiden ihraç edilenlerin affedilmesi konusu da görüşüldü.

Af talebinde bulunan isimler arasında yer alanlardan biri de geçtiğimiz temmuz ayında partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.

Özcan'ın 'bağışlanma' talebi, oy çokluğu ile kabul edildi.

"Partililerimizden helallik istiyorum"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce ‘Baba Evine’ dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK’sı ve Parti Meclisi’nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim. Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum.

Bundan sonra partimizin yerelde ve genelde başarısı için daha çok çalışacağım… Her şey çok daha güzel olacak.

Af talepleri görüşülecek

Şimdi ise gözler, son kararı verecek plan PM'ye çevrildi.

PM de ilerleyen saatlerde toplanacak. Özgür Özel’in sunumuyla başlayacak olan toplantıda, partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri görüşülecek.

Başvurular uzatıldı

Özcan için verilecek karar ise toplantı sonrası açıklanacak.

Öte yandan yarın bitecek olan CHP Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuruları 5 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
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