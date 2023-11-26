Meclis'e geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

.Çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verilecek. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası 5000 TL emekli ikramiyesi için çalışmalar tamamlandı. 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Yeni emekli ikramiyesi düzenlemesi Meclis'e geliyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taliamtı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesi bütçe sınırlarını zorlayarak milyonlarca emekliyi rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesini masaya getirdi. 15 Kasım öncesi SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödendi.Düzenlemenin maliyeti 60 milyar TL'yi aşarken, dul ve yetim de hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı. Burada yüzde 75 hissesi olan 3750 TL, yüzde 50 hissesi olan 2500 TL ve yüzde 25 hissesi olan dul ve yetime 1250 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı.Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor. Daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.Emeklilerin bu sorunları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıldı. Başkan Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim" dedi.Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" açıklaması yapmıştı.Söz konusu yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi sonrası yasalaşma süreci sonrasında emeklilerin 5 bin liralık ödemelerinin Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.Yine aynı şekilde ödemelerin yapıldıması durumunda Aralık ayının 15'inden önce emekli ikramiyesi hesaplara yatacak.İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu. Söz konusu çalışma yasa maddesi haline geldikten sonra bir önerge ile torba yasaya eklenecek.