MSB: 2 terör örgütü mensubu şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.