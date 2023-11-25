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İçme suyunda kalite artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık dönemlerinde devreye aldığı kuyu sularındaki kaliteyi daha da artırmak amacıyla Demirtaş’a da yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet verecek paket içme suyu arıtma tesisi kazandırıyor.

İçme suyunda kalite artıyor
Ekleme: 25.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
İçme suyunda kalite artıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen kuraklığa karşı Bursa'yı daha dirençli hale getirmek amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Doğancı ve Nilüfer Barajları ile pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu en verimli şekilde kullanıp, kayıp kaçakla mücadelede yüzde 20 seviyesi ile Türkiye'de lider durumda olan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehdidi öngörüsüyle bugüne kadar açılan 155 derin kuyu sayesinde Bursalıları 1 gün bile susuz bırakmadı. Zorunlu hallerde devreye alınan kuyu sularındaki bulanıklığın ortadan kaldırılması için daha önce Vakıf Mahallesi'ne paket içme suyu arıtma tesisi kazandıran Büyükşehir Belediyesi, benzer bir tesisi Demirtaş'ta hayata geçiriyor. İnşaatı hızla devam eden Osmangazi Demirtaş Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi günlük 52 bin metreküp kapasiteye sahip olacak. Doğanevler ve İsmetiye mahallerindeki yaklaşık 400 bin nüfusa hizmet verecek tesiste, ham sudaki bulanıklığın giderilmesi için 18 adet filtre tankını ihtiva eden filtre binası, ham su ve temiz suyu toplayan 2 bin 500 metreküp kapasiteli depo bulunacak.

İçme suyunda kalite artıyor

OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Sakarya, Dumlupınar, Cumhuriyet, Barbaros, İsmetiye, Alaşar, Doğanevler, Yıldızevler ve Altınova Mahalle Muhtarları ile birlikte devam eden inşaatı yerinde inceledi. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten çalışma hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 90'ının Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 10'unun ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını, ihtiyaç halinde kuyulardan da takviye yaptıklarını hatırlattı. Bursa'nın su ihtiyacını karşılama noktasında can suyu olacak Çınarcık İçme Suyu Projemiz Ekim 2025'te tamamlandığında Bursa'nın 2060 yılına kadar su sıkıntısı olmayacak inşallah. Bu arada Demirtaş'ın 6 mahallesi başta olmak üzere dönem dönem suyun kalitesiyle alakalı ciddi sıkıntılar görülüyordu. Onu bertaraf etmek adına önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bölgedeki derin su kuyularından çıkan suların kalitesinin arttırılması amacıyla inşa ettiğimiz tesisimizi inşallah ocak sonunda bitmiş olacağız. Şuan itibariyle nüfusu 100 binlerde olup, her geçen gün gelişen Demirtaş mahallelerimizi daha kaliteli su ile buluşturmuş olacağız. Bölgenin her alandaki ihtiyaçlarını giderme noktasında çanla başla çalışıyoruz' diye konuştu.

İçme suyunda kalite artıyor

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