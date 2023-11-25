Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede eli öpülecek kadınlar şehit analarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;Devlet olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik.Kadına yönelik şiddet aile kavramının ruhuna terstir. Bazıları bakanlığımızın adındaki aile kavramını öne sürerek kadınlar için yaptığımız hizmetleri unutturmaya ve gölgelemeye çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır. Mücadelenin asıl somut araçları 6284 sayılı kanun başta olmak üzere zihinlerde gerçekleştirdiğimiz dönüşümdür. Aileye sahip çıkarak kadınların hakkının korunmasını amaçlıyoruz. Aile olmaz ise birey eksik kalır. Kadın haklarıyla ilgili kazanımların örselenmesine izin vermeyiz.Amacımız milletimizin her bir ferdinin kadına yönelik şiddet konusunda bilinç sahibi olmasıdır. Türkiye bu hususta eskisiyle mukayese edilemeyecek şekilde ileri seviyeye ulaşmıştır. Ülkemizde aile kurumumuza yönelik saldırıların kadınların haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığının hepimizin farkındayız. Biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme ve güçlendirme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şiddetsiz bir Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır. Kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla dayanışma içinde mücadele ederek, şiddetsiz bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.Diyarbakır'da tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütüne kabuslar yaşatan kadınların hakkını asla ödeyemeyiz. Terör örgütünün kanlı yüzünü deşifre eden Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Yeni genelgemizle kurduğumuz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun Türkiye Yüzyılı'na yakışır faaliyetler yürüteceğine inanıyoruz. Cinsiyetinin ötesinde insan sıfatıyla sahip olduğu haklar için çile çeken mücadele everen kadınların hep yanında yer aldı, yer almayı da sürdürüyoruz. 81 ilde faaliyet gösteren kadın konukevleri, ŞÖNİM'ler, sosyal hizmet merkezleriyle şiddete maruz kalan kadınları devlet güvencesi altına alıyoruz. 3 Kasım seçimleriyle Anadolu İhtilali'ni sizlerle birlikte başlattık. Türk demokrasisini vesayetin karanlığından sizlerle birlikte çıkardık.Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayseinin kahramanı toplumumuzun diğer kesimleriyle birlikte hiç şüphesiz kadınlardır. 15 Temmuz menfur darbe girişiminde tanklara uçaklara ölüm kusan silahlarla meydan okumada ön safta kadınlar var. Karamsarlık havası yayarak milletimizi zehirlemek isteyen kötümser bir zihniyet var. Bu kafa, kadınların kazanımları konusunda da gerçekleri ters düz etmenin peşinde.Haftalardır Gazze'de alçakça katledilen binlerce kadın ve çocuk için bazı çevreler tek kelime etmediler. Her alanda ilerleyen Türkiye gereçeğinden rahatsız oldular. Zalimleri ve aparatlarını desteklemeyi marifet sayıyorlar. Önümüzdeki dönemde de reformlarımızı sürdürerek ülkemizi hak ettiği yere getirmeye devam edeceğiz. Hatice Belgin'in kanı ellerinde ciğerlerinde kalmıştır. Bu ülkede eli öpülecek kadın aranıyorsa buna layık olanlar şehitlerimizin yiğit analarıdır, eşleridir, 15 Temmuz'da direnen kadınlardır.