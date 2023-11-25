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2023 Golden Palm Awards ödülleri dağıtıldı! Yılın E-Ticaret Firması Ödülü Madamra’nın

Firmanın kurucusu Rabia Arslan Sarıkaya, ödülü Orhan Gencebay'dan aldı.

Ekleme: 25.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
2023 Golden Palm Awards ödülleri dağıtıldı! Yılın E-Ticaret Firması Ödülü Madamra’nın
Madamra firmasının vizyoner kurucusu Rabia Arslan Sarıkaya, 2023 Golden Palm Awards'da muazzam bir başarıya imza attı. İş, sanat, spor ve moda camiasından ünlü isimlerin bulunduğu gecede ‘Yılın En Başarılı E-Ticaret Firması' ödülünü kazanan Madamra firması oldu.
Dijital pazar yerlerinde bir çok global markadan çok daha fazla sadık müşteri ve takipçi kitlesi edinmeyi başaran %100 yerli bir markanın bu başarıyı elde etmesi geceye şahitlik eden herkesi memnun etti.

Orhan Gencebay konuşmasında Rabia Arslan'ı kızı gibi gördüğünü ifade ederken kendisiyle alakalı samimi açıklamalarda bulundu.

2023 Golden Palm Awards ödülleri dağıtıldı! Yılın E-Ticaret Firması Ödülü Madamra’nın

‘Bu güzel hanımı ben çok seviyorum kızım gibi, aileden biri olarak görüyorum. Çok başarılı. Ayrıca ismi Rabia, biliyorsunuz Rabia ismi barış ve özgürlük sembolü bir kişinin ismi, tarihte son derece önemlidir. Ama zaten kendisi barışçı ve özgürlüğe saygı duyan biri. Ayrıca bizi bir şeye alıştırdı bu muhteşem başarı eşliğinde; Sevim Hanım'la siparişlerimizi online veriyoruz artık. Bizi buna sevgili Rabiacığımız alıştırdı. Bu ödülü verdiğim için gurur duyuyorum, başarılarının devamını diliyorum.'

Madamra'nın e-ticaret alanındaki üstün başarısı, Rabia Arslan Sarıkaya'nın liderliğindeki yenilikçi ve başarılı bir iş modelini yansıtıyor. Bu prestijli ödül, Sarıkaya'nın sadece kendi başarısını değil, aynı zamanda Türkiye'de kadınların güçlenmesine ve mücadelesine de bir selam niteliği taşıyor.

2023 Golden Palm Awards ödülleri dağıtıldı! Yılın E-Ticaret Firması Ödülü Madamra’nın

Sarıkaya; 'Bu güzel organizasyonda bu kıymetli ödülü sanatın ve müziğin duayeni Orhan babamdan almak benim için çok gurur verici. Bu ödülü; Cumhuriyetimizin 100.yılında üreten, çalışan ve gelişen tüm Cumhuriyet kadınlarına ithafen alıyorum.' diyerek ödülünü aldı.
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