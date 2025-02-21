Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Kongre mesajı! 'Yeni bir dönemin kapılarını açacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak…' dedi.Erdoğan, 'AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.' ifadelerini kullandı ve paylaşımına 'Adında AK Işığında İstikbal!' notunu düştü.