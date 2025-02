Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son durum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda başarılı bir operasyon geçirdi..Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Bahçeli'nin kalp kapağının değiştirildiğini ve durumunun son derece iyi olduğunu açıklamıştı.Ayrıca Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde partisinin 56'ncı yılı için yaptığı açıklamada, iyileşme sürecine girdiğini bildirdi. Sonrasında MHP'den yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli'nin taburcu edildiği açıklanmıştı.Bahçeli'nin taburcu edilmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama da Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi.Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.Çiçek tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:'Geçmiş olsun dileklerini ileten, arayıp hâl hatır soran, dualarıyla ve iyi niyet temennileriyle mesajlarını ulaştıran bütün dava arkadaşlarıma, milletimizin her güzel insanına, hayatımın farklı veçhelerinde tanıdığım, bildiğim değerli şahsiyetlere gönülden saygı ve sevgilerimi iletiyor, özellikle teşekkür ediyorum. Beddua edenlere gelince, onların alayını Cenab-ı Allah'a havale ediyorum.'MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, geçirdiği başarılı sağlık operasyonunun ardından MHP'nin kuruluşunun 56. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklaması içinde tedavi sürecine dair fazilet, erdem ve nezaket yüklü bu vurguyu yapmıştı.Özellikle açıklamasının son cümlesi, insanlık değerlerini yitirmiş kimseler için adeta bir ders niteliğindedir. Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır. Elbette bu zihniyete sahip olanlar için en büyük havale adresi Cenab-ı Allah'ın huzurudur. Ancak bu tür insanlarla toplum içinde de mücadele etmek, insanlık değerlerinin yaşaması ve insana özgü erdemlerin korunması adına bu dünyadaki görevlerimiz arasında olmalıdır.Sayın Bahçeli, bugün olduğu gibi geçmişte de sağlık sorunları yaşamış ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşmıştır.Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı.Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte; Sayın Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir.MHP'nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır. Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır.Geçtiğimiz haftalarda yazdığım bir yazıda da belirtmiştim. Özellikle sosyal medyayı kanalizasyona dönüştüren bu tiplerin seviyesi, Türkiye'deki muhalefetin izdüşümüdür. Hepsinin sayfasına girin, bakın; ahlakını yitirmiş muhalefetin ortak aklını ve refleksini görürsünüz. Troller, sadece muhalefetin iç sesini yansıtmakta ve onların sponsorluğunda kanalizasyonda yaşamanın hakkını vermektedir.Bu beslemeler, muhalefet anlayışını seviyeli ölçülerde yapan ve Sayın Bahçeli'nin geçirdiği sağlık operasyonu sonrası ahlaki duruş sergileyerek “geçmiş olsun” dilekleri sunanları ve şifa dileyenleri de linç etmeye çalışmaktadır. İşte bunlar, bu derece iğrençlik barındırmaktadır.Bir söz vardır: “Koşullar dostları da düşmanları da açığa çıkarır” diye…İşte yine dostlarımızın ve düşmanlarımızın kimler olduğunu net bir şekilde hissettiğimiz günleri yaşıyoruz.Lider Devlet Bahçeli'nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis'e yoldaş olmuşlardır.Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir.Milyonlarca Ülkücü evladının gönlünden onun için hep şu manevi sesleniş geçmektedir:Ay gökte kaldıkça, ulu kocaların ve aksakallıların duası üzerine olsun.