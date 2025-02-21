Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tepki! 'Bizi rezil etmeyin'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Gökçek, ‘Ankara'ya çok az bir kar yağmasına rağmen vatandaşlarımız maalesef yollarda kaldı. Yaptırdıkları tüm işlerde kendilerini rezil ettikleri gibi yurtdışına gidip ülkemizin imajına zarar vermeyin.' dedi.Gökçek paylaşımında, ‘Bak Allah aşkına Ankara'da kendinizi rezil ettiğiniz yeter, Mozambik'te de bizi rezil etmeyin.Mansur Bey'in götüreceği müteahhitler noktasında şöyle bir problemim var. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin arkasında yüzde 85'i Gökçek döneminde bitmiş olan bir otobüs durağı sana teslim edildi. Yüzde 15'ini yapacaksın, 7 yıl oldu yapamadın. Buz patenini yıllar sonra açtın. Ankara'daki ANKAPARK'ı çürüttün, bitirdin.Şimdi Ulus Meydan'dan size bir görüntü getiriyorum. Burayı kendileri yeni yaptılar. Ne oldu bizim meydan? Volkan patlamış gibi, çöktü. Bunu senin müteahhitlerin yapıyor. Şu müteahhitin yaptığı inşaat Mozambik'te olursa oturmayın arkadaşlar o evde. O AVM'ye girmeyin. Tavanı çöker, bina yıkılır. Çünkü bakar mısınız... Bunun desteklediği müteahhitlerin ne tür müteahhitler olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Malzemeden bunlar çalmış mı, ne yapmışlarsa burası çökmüş. Bunlar en iyi ne yapmayı bilir? Heykel yapmayı bilir.' ifadelerini kullandı.