Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da kar yağışının bugün şiddetini artıracağı ve hafta sonu boyunca da yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da kendisini göstermeye devam ediyor.
Çarşamba günü başlayan kar yağışı, önce kentin yüksek kesimlerini ardından da her yeri beyaza bürüdü.
Kar yağışının bugün etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.
Megakent'te okullar bugün de tatil edildi.
3 gün sürecek kar fırtınası da başlamış oldu.
KAR VE FIRTINA BİRLİKTE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılara göre, kar yağışı bugün daha da şiddetli olacak.
Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına da kendisini gösterecek.
İstanbul'da özellikle Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli'de kar yağışı, tipi şeklinde etkili olacak.
Kar yağışı cumartesi günü de devam edecek ancak etkisini pazar günü yavaş yavaş yitirecek.
TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.
AKOM DA UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.
Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul'da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.
GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTIRDI
İstanbul'da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti.
Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi'de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar topu oynarken, sürücüler zorlu anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı devam ediyor.
İstanbul Valiliği, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Pendik'te vatandaşlar kar altında halay çekti.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütayha ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT -6°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -7°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -10°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışl
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu
VAN °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu
MARDİN °C, 3°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu