Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi İstanbul'da kendisini göstermeye devam ediyor.Çarşamba günü başlayan kar yağışı, önce kentin yüksek kesimlerini ardından da her yeri beyaza bürüdü.Kar yağışının bugün etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılar yapıldı.Megakent'te okullar bugün de tatil edildi.3 gün sürecek kar fırtınası da başlamış oldu.KAR VE FIRTINA BİRLİKTE ETKİLİ OLACAKMeteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılara göre, kar yağışı bugün daha da şiddetli olacak.Bugün kar yağışıyla birlikte fırtına da kendisini gösterecek.İstanbul'da özellikle Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli'de kar yağışı, tipi şeklinde etkili olacak.Kar yağışı cumartesi günü de devam edecek ancak etkisini pazar günü yavaş yavaş yitirecek.Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı ifade edildi.Üç gün boyunca sürecek kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul'da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.İstanbul'da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde şiddetini artırarak devam etti.Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi'de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar topu oynarken, sürücüler zorlu anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı devam ediyor.İstanbul Valiliği, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Pendik'te vatandaşlar kar altında halay çekti.Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 2°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.TEKİRDAĞ °C, 3°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kütayha ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 8°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 6°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 2°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, -1°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 0°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, -3°CÇok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlıKONYA °C, -1°CÇok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE -2°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN -2°C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT -6°C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıTRABZON 0°C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, -7°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, -10°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlMALATYA °C, 0°CÇok bulutluVAN °C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 5°CÇok bulutluGAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutluMARDİN °C, 3°CÇok bulutluŞANLIURFA °C, 7°CÇok bulutlu