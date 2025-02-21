Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara’ya geliyor
Son dakika haberleri: Küresel ölçekte arabuluculuk faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Türkiye, diplomatik görüşmelerine de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı’nın barış görüşmeleri için Türkiye’ye gelmesinin ardından Rusya’dan da yeni bir hamle geldi.
Türkiye, küresel çapta yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek anlaşmaların gerçekleşmesine önayak olan Türkiye, Gazze işgalinde de sık sık uluslararası arenaya yaptığı çağrılarla gündeme geliyor.
Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara'ya geliyor
Rusya Ukrayna savaşında, tarafların arabulucu rolünü üstlenmesi için başvurduğu Türkiye, son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlamıştı.
Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Zelenskiy, barışın tesis edilmesinde Türkiye'nin çabalarına vurgu yaparak bu konuda arabuluculuk rolü üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti aktarmıştı.
Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara'ya geliyor
Başkan Erdoğan ise görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin, 'Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı' anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraftar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini belirtmişti.
Eş zamanlı olarak diplomatik görüşmelerini sürdüren Türkiye, bu kez de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırlayacak. Yetkililerden gelen açıklamalara göre Lavrov, 23-24 Şubat tarihlerinde başkent Ankara'ya gelecek.
BAKAN FİDAN'LA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.