Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara’ya geliyor

Türkiye, küresel çapta yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek anlaşmaların gerçekleşmesine önayak olan Türkiye, Gazze işgalinde de sık sık uluslararası arenaya yaptığı çağrılarla gündeme geliyor.Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara'ya geliyorRusya Ukrayna savaşında, tarafların arabulucu rolünü üstlenmesi için başvurduğu Türkiye, son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i ağırlamıştı.Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Zelenskiy, barışın tesis edilmesinde Türkiye'nin çabalarına vurgu yaparak bu konuda arabuluculuk rolü üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti aktarmıştı.Barışın anahtarı Türkiye! Rusya Ukrayna görüşmelerinde kritik ziyaret: Lavrov Ankara'ya geliyorBaşkan Erdoğan ise görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin, 'Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı' anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraftar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini belirtmişti.Eş zamanlı olarak diplomatik görüşmelerini sürdüren Türkiye, bu kez de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırlayacak. Yetkililerden gelen açıklamalara göre Lavrov, 23-24 Şubat tarihlerinde başkent Ankara'ya gelecek.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.