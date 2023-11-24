Bakan Yumaklı duyurdu: 783.456 milyon TL çitfçilerin hesabına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz' dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor. Bakan Yumaklı, 783 milyon 465 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.Bitkisel ürün sigorta desteği kapsamında 684 milyon 394 bin 142 TL, zeytinyağı desteği kapsamında 60 milyon 130 bin 230 TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 16 milyon 766 bin 806 TL, uzman eller projesi desteği kapsamında 7 milyon 479 bin 123 TL olmak üzere toplamda 783 milyon 465 bin TL bugün çiftçilerin hesabına aktarılıyor.