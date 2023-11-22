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Beyaz Gazete
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İstanbul'da rüşvet operasyonu: 46 polis gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, rüşvet aldığı tespit edilen 46 polis memurunun gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul dahil çok sayıda ilde yapılan operasyonlarda, rüşvet verme suçundan aranan 62 kişinin 59'u da yakalandı.

Ekleme: 22.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
stanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alındı. Açıklamada, "rüşvet almak ve vermek" suçlarıyla ilgili teknik takip başlatıldığı, bu kapsamda, 2022 ve 2023'teki 67 farklı olayda, 62 kişinin rüşvet verdiği, 46 polis memurunun ise rüşvet aldığı tespit edildiği kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından emniyet güçleri harekete geçerek; İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda, rüşvet verme suçundan 59 kişi, rüşvet alma suçundan ise 46 polis memuru yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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