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Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı

Fransız televizyon kanalı TV5MONDE'un yayını sırasında, "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü ve uluslararası hukuka uymadığını" söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz, sunucunun "O zaman, siz de Hamas gibi davranıyorsunuz." sözleri üzerine öfkelendi, sunucu sözcüyü yayından aldı.

Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
Ekleme: 21.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı
İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz, dün TV5MONDE kanalında yapılan '64 minutes' programına bağlandı.

Sunucu Mohamed Kaci, İsrail'in Şifa Hastanesinden çıkmaya zorladığı yaralıların ve özellikle bebeklerin görüntülerinin dünya gündemine oturduğunu söyleyerek, 'Hastaneye girmek, size göre uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu?' diye sordu.

Sözcü Rafowicz, Şifa Hastanesinin 'Hamas karargahı olduğunu' iddia ederek, İsrail ordusunun operasyonunu savundu.

Bunun üzerine sunucunun, 'Hamas direnişçilerini (hastaneden) çıkarmanızı sağlayacak hiçbir askeri strateji yok muydu? Eğer Hamas direnişçileri ordaysa, hastaneye girmeden onları dışarı çıkaramaz mıydınız?' sorusuyla karşı karşıya kalan Sözcü Rafowicz, hastane baskınına gerekçe olarak 7 Ekim'i gösterdi.

Sözcü, 'Hamas'ın (7 Ekim'de) uluslararası hukuka, adalete, insan haklarına uygun hareket ettiğine inanmıyorsunuz değil mi?' dedi.

Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı

Buna karşılık program sunucusu, 'Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz. Bu akşam bana bunu mu söylüyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

Sunucunun, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığına işaret eden sözleri üzerine sinirlenen Rafowicz, 'Bir gazeteci gibi davranmıyorsunuz.' diyerek sunucuyu taraflı olmakla suçladı.

Sunucu Kaci, ''Hamas nasıl davrandı, biliyor musunuz?' diye soran sizsiniz. Ben de, 'Hamas'a göre mi hesap yapıyorsunuz?' diye soruyorum.' dedi.

Bu cevap üzerine öfkelenen sözcü, 'Bu sözleriniz, İsrail devletine bir saldırıdır.' diyerek tepki gösterdi.

Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı

Sunucunun 'Öyleyse sözlerini anlayabileceğimiz şekilde yeniden kurun.' talebine karşılık olarak ordu sözcüsü, 'Hayır, siz sözlerinizi benim anlayacağım şekilde tekrarlayın.' diyerek sinirlendi.

Sunucu bu ifadelerinin ardından sözcüyü yayından aldı.

TV kanalı, sunucunun sözcüyü yayından almasından 'derin üzüntü' duyulduğunu belirtti

Canlı yayının ardından, TV5MONDE kanalı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Program sunucusu Mohamed Kaci'nin İsrail sözcüsü ile gerçekleştirdiği yayında 'gazetecilik kurallarına uygun hareket etmediği' belirtilen açıklamada, sunucunun sözcüyü yayından almasından da 'derin üzüntü' duyulduğu belirtildi.

Kanal yönetimi, 'İsrail ordusunun müdahale yöntemlerinin, Hamas'ın stratejisiyle eşdeğer olduğu izlenimi' yarattığı gerekçesiyle Kaci'ye tepki gösterdi.
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