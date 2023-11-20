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ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

Elektrikli motora sahip olan araçlar için ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. 29 elektrikli modeli kapsayan yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan elektrikli otomobiller için matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Peki ÖTV matrah düzenlemesi diğer otomobiller için de yapılır mı? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 20.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!
Elektrikli otomobil sektörü için beklenen ÖTV matrah güncellemesi yapıldı. Peki diğer otomobiller için ÖTV düzenlemesi gelir mi? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilenleri cevapladı.

Elektrikli araçlarda ÖTV dilimlerine gelen düzenlemeyle yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeyle bazı modellerde fiyat düşüşleri bekleniyor.

YÜZDE 10 ÖTV DİLİMİNE GİREN ARAÇLAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

'Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile elektrikli otomobillerde ÖTV matrahı 'güncellendi. Alınan yeni karara göre motor gücü 160KW'yı aşmayan elektrikli otomobillerde %10'luk matrah diliminin üst limiti %16 artırılarak 1.450.000 TL'ye çıkarıldı. 160KW üzeri araçlarda ise ÖTV matrahında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ülkemizde satışa sunulan 16 otomobil markasının 29 elektrikli modeli %10'luk ÖTV baremi içerisinde bulunuyor.

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

FİYATI DÜŞEN ARAÇLAR

Öncelikle vergi matrah artırımının basit tanımını yapmakta fayda var. Zira kamuoyunda zaman zaman matrah arttırımı, vergi zammı olarak yorumlanabiliyor. Aracın vergi öncesi fiyatı belirlenen hangi baremin içerisinde ise o barem oranında vergi uygulanıyor.

Baremin üst limit rakamını yükseltmek üst kademedeki araçları bir alta düşürdüğünden, bazı araçlar için vergi üzerinden yapılacak indirim anlamına da gelebiliyor. %10'luk baremin üst limitinin artırılmasıyla bir üst baremde bulunan Hyundai Ioniq 5 4X2 125KW ve Mercedes EQA 4X2 modelleri %10'luk dilime düşmüş oldu.

Bu iki modelde önümüzdeki hafta içerisinde vergi matrah artırımı kaynaklı %15-20 civarı fiyat düşüşleri görebiliriz.

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!


Öte yandan kamuoyunda, halihazırda %10'luk dilimde bulunan markaların, bir üst bareme geçmeyecek oranlarda zamlar yapabileceği konuşuluyor. Bu baremde bulunan bazı markalar zam yapsa dahi piyasamızdaki düşük talep ortamı sebebiyle genele yayılacak zamların yapılmayacağı kanaatindeyiz.

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATI

Ülkemizde satışa sunulan elektrikli otomobil fiyatları yaklaşık 950.000TL'den başlıyor ve genel olarak Crossover, SUV ve Hatchback otomobillerden oluşuyor.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ DİĞER ARAÇLARA DA GELİR Mİ?

2023 yılı için ek bütçe ile hedeflenen ÖTV geliri 10. ay itibarıyla neredeyse tutmuş durumda. Elektrikli otomobillerin piyasadaki oranı hızla artmasıyla bu alanda güncelleme ihtiyacı görülerek bir matrah artırımına gidildi. Ancak içten yanmalı araçlarda gerek piyasamızdaki düşük talep, gerekse hedeflenen ÖTV rakamlarına ulaşılması sebebiyle kısa vadede bir değişiklik beklemiyoruz.

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

Elbette gelecek yıl hedefi, ülkemizin ekonomi politikaları ve piyasamızın talep durumu bu anlamda gelecek dönemde belirleyici olacaktır. Genel manada ÖTV hususunda bizlerin beklentisi, uygun koşullar ve şartlar oluştuğunda tüm sektör temsilcileri ile oluşturulacak müşterek akıl doğrultusunda kademeli ÖTV sistemi yerine sürdürülebilir usuller getirilmesidir.'


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