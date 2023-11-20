Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu ( Konya ve Kırıkkale haric ), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu doğusu kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgârın, Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 2°C, 16°CÇok bulutluİSTANBUL 4°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KIRKLARELİ 1°C, 13°CÇok bulutluKOCAELİ 4°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı ve İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutluHATAY 8°C, 18°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MERSİN 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Konya ve Kırıkkale hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 0°C, 6°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ESKİŞEHİR -1°C, 7°CÇok bulutlu, bu akşam ilk saatler aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KONYA -1°C, 8°CÇok bulutluYOZGAT -3°C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölge genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.BOLU -1°C, 5°CÇok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.DÜZCE 3°C, 10°CÇok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz 'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA 5°C, 11°CÇok bulutluSAMSUN 11°C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 4°C, 9°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksekleri ile Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM 1°C, 2°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.KARS 2°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMALATYA 2°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.VAN 5°C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 7°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ,MARDİN 6°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SİİRT 10°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.