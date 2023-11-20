Elazığ’da sağanak yağış sonrası şelale taştı
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından bir şelalenin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle Alacakaya ilçesinde bulunan Sori şelalesi taştı. İki dağ arasından dökülen ve yağışların şiddetini gösteren şelalenin coşması, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.