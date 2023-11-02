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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi! Memurlara müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan,"Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" dedi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi! Memurlara müjde
Ekleme: 2.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 2.11.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi! Memurlara müjde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları ise şöyle:

'Asgari Ücret Komisyonu 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir.

Genç işsizlik oranı 2020'de yüzde 25,9 iken Ağustos 2023 itibariyle yüzde 17,2'ye düşmüştür.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz. Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla bugün 17 farklı prim teşvik, destek ve indirimi uyguluyoruz.

EYT'lilerin 51,1'i emekli olup çalışmaya devam etmektedir. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyondur.

Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz.'

Ayrıntılar geliyor...

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