  • USD: 28,66 - 28,71
  • EURO: 31,11 - 31,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altay Bayındır'a şans doğdu! Andre Onana milli takımda sakatlandı

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Onana'nın durumunun ciddi olması halinde Galatasaray müsabakasında kaleyi Altay Bayındır koruması bekleniyor.

Ekleme: 18.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Altay Bayındır'a şans doğdu! Andre Onana milli takımda sakatlandıGalatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı.

Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı.

27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Kaleyi Altay devralacak

Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak.

3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United'da, Onana'nın yerine milli kaleci Altay Bayındır'ın kaleyi devralması bekleniyor.
İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Filistin için ayaklandı: İsrail'in soykırımlarına karşı yerel halk isyan etti
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Almanya Ziyareti dönüşü önemli mesajlar!
Başkan Erdoğan’ın Filistin mesajı dünyada yankılandı: Başbakanlık ofisinde Almanya'yı uyardı!
İstanbul ve İzmir’de yine aynı manzara! Sağanak sonrası cadde ve sokakları su bastı!
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu itirafı: Akıl danışıyorum!
Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci 'one minute' konuşmasını sindiremiyor
Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak
Muharrem İnce'den CHP'ye veto! Partiye geri dönecek iddialarına ilk kez yanıt verdi
Herkesin merak ettiği o rakam! Yeni asgari ücret hesapları değiştirecek
Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı! Katliamın suç ortağı liderler her yerde protesto ediliyor
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kartel lideri yakalandı!
Başkan Erdoğan'ın dünyaya verdiği Filistin mesajına destek yağdı: Hakikatin gür sesi
Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya ziyareti: Gündemde Gazze olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Mesele Filistin-İsrail meselesi olmaktan öteye geçmiştir
Küçükçekmece'de binada patlama
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! Araç almak isteyenler dikkat! Fiyatları düşürecek karar...

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Ehliyeti olanlar dikkat! Bu işlemi yaptırmak zorunlu: En az 4 bin TL cezası var

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Sakarya'da tüyler ürperten olay: Kocasını bıçakladı babasını boğmaya çalıştı

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlikeye dikkat çeken rapor: Acil çözüm üretilmeli

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar

Kış uykusuna bile yatmadılar: Evlerde gizlenip kan emmeye devam ediyorlar