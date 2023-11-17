5000 TL emekli ikramiyesi için yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi
5000 TL emekli ikramiyesi geçtiğimiz günlerde 12,2 aşkın emeklinin hesabına yattı. Cumhuriyet ikramiyesi düzenlemesi ile bütçe sınırları sonuna kadar zorlanarak, emeklileri rahatlatan 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yapıldı. Öte yandan emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi.
Cumhuriyetin 100. yılına özel 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi hesaplara yattı. Milyonları rahatlayan emekli ikramiyesi düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI
Cumhuriyet ikramiyesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.
Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.
Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.
Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi de bu uygulamadan yararlanamadı. Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hâlâ bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dediler.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti. ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi.
Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti.
Başkan Erdoğan, ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.