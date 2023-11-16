  • USD: 28,62 - 28,67
  • EURO: 31,09 - 31,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlık tüketiciyi aldatanlara ceza yağdırdı!

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu. Reklam Kurulu Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.

Bakanlık tüketiciyi aldatanlara ceza yağdırdı!
Ekleme: 16.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık tüketiciyi aldatanlara ceza yağdırdı!
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladığını duyurdu.

"KASIM İNDİRİMLERİ" MERCEK ALTINA ALINDI

Kasım ayının gelişi ile birlikte e-ticaret devleri "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla vatandaşa bazı ürün gruplarında yüksek indirimler vaat ederken, indirimlerin gerçekliğini araştırmak için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu harekete geçti. Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayında 92.5 milyon Türk lirası ceza uyguladı. Kasım ayı içerisinde ise elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte idari para cezası uyguladı.

KASIMDA 16 ADET İNDİRİMLİ SATIŞ DOSYASI HAKKINDA DURDURMA VE PARA CEZASI UYGULANDI

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Reklam Kurulu tarafından 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan 339 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu kapsamda; artık elektronik ticarette geleneksel hale gelen "Kasım indirimleri"ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere, Kasım ayı içerisinde Kurul gündemine intikal eden 16 adet indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 2.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
İyi Parti'de sular durulmuyor: Meral Akşener 'defolup gitsinler' dedi
AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler
Hem yalancı hem katiller! İsrail'in 'Şifa Hastanesi' yalanı çöktü; 'kanıtlar' eleştiri konusu oldu
Su zammına seçim ayarı! 16 ayda 16 kez zam yapan Tunç Soyer frene bastı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi
Bakanlık tüketiciyi aldatanlara ceza yağdırdı!
''Temiz'' dedikleri Körfez'le ilgili vahim gerçek ortaya çıktı: Rakamlar arasında dağlar kadar fark var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor