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Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

Ek göstergenin 2800'den 3600'e çıkması hem maaşı hem ikramiyeyi artıracak. Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı 3.000 lira, ikramiyesi 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar yükselecek.

Ekleme: 15.11.2023 - 09:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak
Birinci dereceye yükselen memurlara da 3600 gösterge düzenlemesinin Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak.

Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı bugün itibariyle 3000 lira, ikramiyesi de 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar daha da artacak.

Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

ÇİFTE ZAM ALACAKLAR

Kamu çalışanlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngörülürken, en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek. Birinci derece memurun geliri yüzde 50 zamla beraber ek gösterge düzenlemesiyle daha da artacak.

Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak.

Meclis'te yapılacak yasal düzenlemenin 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Birinci derecedeki memurlar toplu sözleşmeyle birlikte 3600 ek gösterge zammı da alacak.

Yasal düzenlemeyle 25 yıl hizmeti olan bir şefin yaklaşık 12 bin 500 lira olan emekli aylığı ek gösterge düzenlemesiyle bugün itibarıyla 15 bin 500 liraya çıkacak.

Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

İKRAMİYEDE DE ÖNEMLİ

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor.

Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor.

Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.

Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi.

Daha önce polis, öğretmen, din görevlisi, hemşireye verilen 3600 ek gösterge yasal düzenlemeyle birinci dereceye gelen tüm memurları kapsayacak.

Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

% 52.1 ZAM YAPILACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 68 üst sınır olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerine de yüzde 52.19 zam yapılacak.

Temmuz ayında memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarıldı.

Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİLER
Memur ve emeklileri 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde şu kazanımları elde etti:

Memurun mali ve sosyal hakları iyileştirildi.
Şube müdürü ve müdürlerin mali hakları artırıldı.
Memura ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi.
TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek.

Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

Mobbing İzleme Kurulunda memur temsilcisi olacak.
Engelli memura lojman önceliği sağlanacak.
Güvenlikçilerin ek ödemeleri artırılıyor.
Tabip dışı sağlık personeli de ek ödeme alacak.
Kamudaki mühendislerin mali hakları iyileşiyor.
Toplu Sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek.

Emekliye çifte zam! Hem aylıklar hem de ikramiyeler artacak

KAMUDA DERECE VE KADEME

Devlet Memurları Kanunu'nda (657 sayılı) tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı veriliyor. Her yıl bir kademe ilerlemesi, her 3 yılda bir derece yükselmesi yapılır.

Bu kapsamda 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 1. kademesinde, 2 yıllık üniversite mezunları 10. derece ve 2 kademeden göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor. Master yapanlar 1 kademe, doktora yapanlar 1 derece, master ve doktora yapanlar 1 derece, 1 kademe uygulamasından yararlanıyor. Lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde memuriyet görevine başlıyor.


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