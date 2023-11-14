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Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr Kokain ele geçirildi.

Ekleme: 14.11.2023 - 08:54 Güncelleme: 14.11.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde:

'NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr Kokain ele geçirildi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 2⃣6⃣ şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin'

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