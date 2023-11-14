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Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu

Dünya, katil İsrail'in gerçek yüzünü gördü. Terör devleti yerle bir olan imajı için sosyal ağlardan sonra ana akım medyayı da karartma planını devreye soktu. 50 milyarder, İsrail yanlısı haberler için ABD ve Avrupa basınına servet akıtacak.

Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
Ekleme: 14.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu
Katil İsrail devleti, 75 yıldır Filistinlilere hayatı dar ediyor. 7 Ekim'den bu yana ise Gazze Şeridi'nde soykırım yapıyorlar. Gazze'deki bebek katliamlarının ardından dünya kamuoyu terör devleti İsrail'in gerçek yüzünü gördü.

Tel Aviv yönetimi, yerle yeksan olan imajının daha da kötüleşmemesi için sosyal ağlara yoğun bir baskı yapıyor. Başta Instagram ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya sitesi İsrail'in katliamlarını sansürlüyor.

Uzmanlara göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli arama motoru Google'a da propaganda yaymak için para ödüyor.

Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu

500 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Son olarak ABD'deki Semafor adlı site İsrail yanlısı milyarderlerin ana akım medyaya yönelik kirli planını deşifre etti.

Buna göre Amerikalı milyarder Barry Sternlicht ile emlak kralı ve yatırımcı Bill Ackman'ın başlattığı kampanyada siyonist milyarderler dünyada yükselen Filistin yanlısı protestolar karşısında zorlanan İsrail'in imajını düzeltmeye çalışacak.

Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu

Kampanya kapsamında medya, finans ve teknoloji alanında dünyanın en büyük onlarca isminden milyon dolarlık bağış talep edildi.

'Barış İçin Gerçekler' adlı medya kampanyasına aralarında eski Google CEO'su Eric Schmidt, Dell CEO'su Michael Dell ve finansçı Michael Milken'in de bulunduğu 50'den fazla kişiden yardım toplayacak.

Yatırımcı Ackman gibi bazı kişiler, daha önce ABD'de İsrail'i eleştiren Filistin yanlısı öğrencileri kara listeye almakla açıkça tehdit etmişti.

Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu



10 Ekim'de Ackman, eski Twitter hesabı olan X'te kendisinin ve diğer şirket yöneticilerinin, Ivy League üniversitelerinden, İsrail'in Gazze'deki politikalarını eleştiren açık mektupları imzalayan öğrencilerin adlarını açıklamasını istediğini yazdı.

Gazze'de İsrail karartması! Siyonist milyarderler kirli planını devreye soktu

Bu sürece dahil olan İsrail yanlısı 50 milyarderin toplam servetlerinin 500 milyar dolar olduğu belirtildi.


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