Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı

Dünya, 5 yılda tam 542 kilo veren Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari'yi konuşuyor. Henüz 22 yaşındayken tartıya çıktığında 610 kilo olan Shaari, 2013 yılında Suudi Arabistan kralının talimatıyla tedavi altına alındı. Öyle ki; evden vinç yardımıyla bile zor çıkarıldı. Tıbbi tedavinin yanı sıra özel bir diyet programı da uygulayan Suudi Arabistanlı adam, 5 yıl gibi kısa bir sürede bambaşka birine dönüştü. 2018 yılında sokakta yürürken görüntülenen Shaari'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shari, 22 yaşında 610 kiloydu.Khalid, 2013 yılında dünyanın en ağır ikinci insanı ilan edildi. Bu, onun hayatı için dönüm noktası oldu...Yatakta dönmekte bile zorlanan genç adam, 2013'te zamanın Suudi Kralı Abdullah'ın talimatı üzerine ameliyat olması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a getirildi.Öyle ki Shaari, evden vinç yardımıyla çıkarılmıştı.Khalid, tıbbi tedavinin yanı sıra dengeli bir diyet programı da uyguladı.Diyet programını da sıkı sıkıya uygulayan Shaari, ilk 6 ayın sonunda 320 kilo verdi.Tedavinin başlamasından üç yıl sonra 2016 yılında bir videosunu paylaşan Khalid, burada Zimmer çerçevesiyle yürürken görüldü.Khalid, 2018 yılında vücudundaki fazla deriyi çıkarmak için son kez bıçak altına yattı. Bu andan itibaren kimse Suudi Arabistanlı genci tanıyamadı. Khalid 5 yıllık tedavi sürecinin ardından tam 542 kilo vermişti.İşte Khalid'in son hali...