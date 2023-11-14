Dünya tam 542 kilo veren o adamı konuşuyor! İğne ipliğe döndü: Son hali görenleri şaşırttı
Suudi Arabistan'da yaşayan Khalid bin Mohsen Shaari (32), henüz 22 yaşındayken tam 610 kiloydu. Kiloları nedeniyle evden dışarı çıkamayan Shaari, tedavi olmak için Riyad'daki hastaneye götürülürken bir vinç ile evden çıkarıldı. Birkaç yıl boyunca devam eden tedavi olumlu sonuç verdi. Shaari tam 542 kilo verdi ve son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…
Dünya, 5 yılda tam 542 kilo veren Suudi Arabistanlı Khalid bin Mohsen Shaari'yi konuşuyor. Henüz 22 yaşındayken tartıya çıktığında 610 kilo olan Shaari, 2013 yılında Suudi Arabistan kralının talimatıyla tedavi altına alındı. Öyle ki; evden vinç yardımıyla bile zor çıkarıldı. Tıbbi tedavinin yanı sıra özel bir diyet programı da uygulayan Suudi Arabistanlı adam, 5 yıl gibi kısa bir sürede bambaşka birine dönüştü. 2018 yılında sokakta yürürken görüntülenen Shaari'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
28 Şubat 1991'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Khalid bin Mohsen Shari, 22 yaşında 610 kiloydu.
2013'TE EN AĞIR İKİNCİ İNSANI İLAN EDİLDİ
Khalid, 2013 yılında dünyanın en ağır ikinci insanı ilan edildi. Bu, onun hayatı için dönüm noktası oldu...
SUUDİ KRALININ TALİMATIYLA AMELİYAT OLDU
Yatakta dönmekte bile zorlanan genç adam, 2013'te zamanın Suudi Kralı Abdullah'ın talimatı üzerine ameliyat olması için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a getirildi.
Öyle ki Shaari, evden vinç yardımıyla çıkarılmıştı.
Khalid, tıbbi tedavinin yanı sıra dengeli bir diyet programı da uyguladı.
6 AYDA 320 KİLO VERDİ
Diyet programını da sıkı sıkıya uygulayan Shaari, ilk 6 ayın sonunda 320 kilo verdi.
Khalid'in tedavisi birkaç yıl boyunca devam etti.
Tedavinin başlamasından üç yıl sonra 2016 yılında bir videosunu paylaşan Khalid, burada Zimmer çerçevesiyle yürürken görüldü.
5 YILIN SONUNDA TAM 542 KİLO VERMİŞTİ
Khalid, 2018 yılında vücudundaki fazla deriyi çıkarmak için son kez bıçak altına yattı. Bu andan itibaren kimse Suudi Arabistanlı genci tanıyamadı. Khalid 5 yıllık tedavi sürecinin ardından tam 542 kilo vermişti.
İşte Khalid'in son hali...