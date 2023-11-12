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Bursa’da 10 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı. Ardından alevler yan taraftaki binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın 2,5 saatte kontrol alına alındı.

Ekleme: 12.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da 10 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattıBursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi AFAD ve çevik kuvvet sevk edildi.

Binanın altındaki kafede başlayan yangın önce dış cepheye ardından ofislere sıçradı.

Binanın dış cephesinin kompozit olması nedeniyle yangın büyüyerek yayıldı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yan taraftaki binaya sıçradı.

Bursa’da 10 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Bina tedbiren boşaltılırken itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının gece olması facianın önüne geçti

99 ofisin bulunduğu iş merkezi ve otoparkta bulunan 2 araç yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının gece saatlerinde çıkması facianın önüne geçti.

33 itfaiye aracı ve 100 personelle müdahale edildi

Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 33 itfaiye aracı ve 100 personelle müdahale edilirken, bölgeye AFAD ekipleri ile çevik kuvvet polisleri de sevk edildi.

2,5 saatte kontrol altına alındı

Çevik kuvvet polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol alına alındı. 99 ofisin olduğu öğrenilen iş merkezinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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