Dilan Polat cezaevinde kavga çıkardı! Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor…

Türkiye'nin gündemi, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tı. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, tutuklandı.Herkes sosyal medyada her fırsatta lüks ve gösterişli yaşamlarını paylaşan Polat çiftinin cezaevindeki hayatını merak etmeye başladı.Ancak Posta'nın haberine göre Dilan Polat, cezaevi hayatına alışamadı. Beğenmediği için cezaevi yemeklerini yemeyen Dilan Polat'ın oldukça fazla sigara içtiği ve bu yüzden bağışıklık sisteminin de çöktüğü ortaya çıktı.Daha önce 'Günde 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın, cezaevinde haftada yalnızca 2 bin 500 TL harcayabileceği açıklandı.Çocuklarıyla ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşme hakkı bulunan Polat, ağrıları nedeniyle üç kez revire kaldırıldı. Orta kulak iltihabı teşhisi konuşan Dilan Polat'ın kimseyle konuşmadığı da açıklandı.Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme isteği ise olumsuz yanıtlandı. Dilan Polat, koğuşta pijamayla konuşurken ablası Sıla Doğu da psikiyatri servisine başvuru yaptı. Sıla Doğu'ya yeşil reçeteli ağır anti depresan ilaçları verildiği bilgisine ulaşıldı.Öte yandan koğuşta zaman zaman gerilim de tırmandı. Buna göre abla Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında kavga çıktı.Havalandırma saatinde bir tutuklu, 'Sosyetik hırsızlar da burada' diyerek Sıla Doğu'ya laf attı.Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürümeye kalktı. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.