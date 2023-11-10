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Dilan Polat cezaevinde kavga çıkardı! Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor…

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, fotoğrafçılıktan iş kadınlığa uzandı. Kısa sürede servetini katladı… Lüks evini ve son model araçlarını takipçileriyle paylaşıp gösteriş yaptı. 'Enercii' diyerek dolarlar dağıttı… "Bir günde 750 bin TL harcıyorum" çıkışıyla gündem olan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklandı. Ancak cezaevi hayatına alışamayan Dilan Polat, daha ilk günden kavga çıkardı… İşte detaylar…

Ekleme: 10.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat cezaevinde kavga çıkardı! Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor…Türkiye'nin gündemi, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tı. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından haklarında soruşturma açılan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu ve eşi Engin Polat, tutuklandı.

Herkes sosyal medyada her fırsatta lüks ve gösterişli yaşamlarını paylaşan Polat çiftinin cezaevindeki hayatını merak etmeye başladı.

YEMEKLERİ BEĞENMİYOR!

Ancak Posta'nın haberine göre Dilan Polat, cezaevi hayatına alışamadı. Beğenmediği için cezaevi yemeklerini yemeyen Dilan Polat'ın oldukça fazla sigara içtiği ve bu yüzden bağışıklık sisteminin de çöktüğü ortaya çıktı.

Dilan Polat cezaevinde kavga çıkardı! Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor…

ÜÇ KEZ REVİRE KALDIRILDI

Daha önce 'Günde 750 bin TL harcıyorum' diyen Dilan Polat'ın, cezaevinde haftada yalnızca 2 bin 500 TL harcayabileceği açıklandı.

Çocuklarıyla ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüşme hakkı bulunan Polat, ağrıları nedeniyle üç kez revire kaldırıldı. Orta kulak iltihabı teşhisi konuşan Dilan Polat'ın kimseyle konuşmadığı da açıklandı.

PSİKİYATRİ SERVİSİNE GİTTİ

Dilan Polat'ın tek kişilik hücreye geçme isteği ise olumsuz yanıtlandı. Dilan Polat, koğuşta pijamayla konuşurken ablası Sıla Doğu da psikiyatri servisine başvuru yaptı. Sıla Doğu'ya yeşil reçeteli ağır anti depresan ilaçları verildiği bilgisine ulaşıldı.

KOĞUŞTA KAVGA ÇIKARDI!

Öte yandan koğuşta zaman zaman gerilim de tırmandı. Buna göre abla Sıla Doğu ile diğer tutuklular arasında kavga çıktı.

Havalandırma saatinde bir tutuklu, 'Sosyetik hırsızlar da burada' diyerek Sıla Doğu'ya laf attı.

Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürümeye kalktı. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.

Dilan Polat cezaevinde kavga çıkardı! Yemekleri beğenmiyor, kimseyle konuşmuyor…
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