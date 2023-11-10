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Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! Türkiye Yüzyılı vurgusu...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! Türkiye Yüzyılı vurgusu...
Ekleme: 10.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! Türkiye Yüzyılı vurgusu...
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Başkan Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 85 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

'Aziz Atatürk, vefatınızın 85'inci seneidevriyesinde bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz.

Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun.'

Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı! Türkiye Yüzyılı vurgusu...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü! Devlet erkanı Anıtkabir'de...
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