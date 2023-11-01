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İzmir'de Kalkan Operasyonu! 309 düzensiz göçmen yakalandı

Twitter hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, 309 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında ayrıca, "Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır" dedi.

Ekleme: 1.11.2023 - 08:56 Güncelleme: 1.11.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de Kalkan Operasyonu! 309 düzensiz göçmen yakalandıTürkiye, içeride ve dışarıda yapılan operasyonlar sayesinde, suç örgütlerinin kökünü kazıyor.

Birçok çete ve örgüt üyesini enseleyen emniyet güçleri İzmir'de ise düzensiz göçmenleri yakaladı. Kalkan Operasyonu ile düzensiz göçmenlere yönelik harekete geen emniyet güçleri, 309 kişiyi yakaladı.

Operasyona dair Twitter üzerinden bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

'Göçmen kaçakçılarına göz açtırmayacağız'

Yerlikaya devam eden açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi;

Basmane Bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen Kalkan Operasyonları'nda 309 düzensiz göçmen yakalandı.

Milletimizin bilmesini isterim ki; Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir.

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

1.257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309'unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.
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