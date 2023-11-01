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Deprem evleri müjdesi! Bakan Özhaseki: 200 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımı devam eden deprem konutlarının 50 binini Aralık ayında 200 binini iste yerel seçimlerden önce hak sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

Ekleme: 1.11.2023 - 12:42 Güncelleme: 1.11.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Deprem evleri müjdesi! Bakan Özhaseki: 200 bin konutu teslim edeceğiz
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasının önümüzdeki günlerde Meclisten büyük destekle yasalaşacağını ve bununla birlikte İstanbul kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verileceğini belirterek, 'Ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilmekte kararlıyız' diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

200 BİN KONUT SEÇİME KADAR TESLİM

Deprem konutlarının ilk etabının Aralıkta olduğunu müjdeleyen Bakan Özhaseki, '6 Şubat depremlerinden zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. Yaklaşık 50 bin kadar konut ve köy evimizin inşaatını bitirmek üzereyiz. Aralık ayında Cumhurbaşkanımızla birlikte biten konutlarımızı hak sahiplerine teslim edeceğiz. Alt ve üstyapısıyla, yollarıyla yeni şehirler inşa ediliyor. 200 bin konutu biz seçime kadar yetiştiririz' dedi.

SAĞLIKSIZ YAPI STOKU KALMAYACAK

Bakan Özhaseki, merakla beklenen kentsel dönüşüm yasasının şu anda komisyon aşamasında olduğunu komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul'a geleceği ve önümüzdeki günlerde Meclis'ten büyük bir destek alarak yasalaşacağını söyledi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle İstanbul ve Marmara'nın dönüşümünü hızlandıracaklarını açıklayan Özhaseki, 'Dönüşüm sürecini hızlandıracak ve kentsel dönüşüme yeni bir soluk katacak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Çalışmalarımız sürüyor, yönetmeliklerini hazırlayıp yayınlayacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız eliyle de ülke genelindeki dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Bilim insanları 'Deprem öncesindeki hazırlık için yapılan 1 birim harcama, deprem sonrasında 7 misline çıkıyor.' diyorlar. Biz ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Afet bölgesindeki inşaat maliyetlerinin artışını engellemek için gerekirse kanuni düzenleme yapılacağını aktaran Özhaseki, 'Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren beton firmalarıyla da bir toplantı gerçekleştirmiştik. Toplantıda, depremzedelerin mağdur edilmesine izin vermeyeceğimizi, inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamıştık. Gerçek maliyeti bin 300 TL civarında olan 1 mikap betona, 'nakliye fiyatları arttı, ekipman bulamıyoruz, agrega bulamıyoruz, işçi ve usta bulamıyoruz' gibi bahanelerle 3 bin TL'ye kadar bedel isteniyor. Bunun fahiş fiyat artışı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını ifade ettik. Gerekirse kanuni düzenleme ile bu fırsatçılığın önüne geçeceğiz' dedi.

1 MİLYON 20 BİN KİŞİ YARISI BİZDENE BAŞVURDU

İlk evim, ilk arsam projesinin ilk olarak İstanbul'da hayata geçeceğini vurgulayan Bakan Özhaseki, 'Yarısı Bizden kampanyamız ve Sosyal konut projelerimizin programını da Kasım ayı sonuna kadar bitiririz. Yarsı bizden kampanyamıza 1 milyon 20 bin vatandaş müracaat etti' diye konuştu.

Deprem evleri müjdesi! Bakan Özhaseki: 200 bin konutu teslim edeceğiz
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