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Otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgasında kan aktı: Üç yaralı

Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgası çıktı. Firma tarafları birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş aştı. İki taraf arasındaki çatışmada, tabanca ile 1'i yolcu 2 kişi yaralanırken, 1 kişi de darbedildi. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 6.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 6.10.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgasında kan aktı: Üç yaralıOlay, akşam saatlerinde Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

İddiaya göre, terminalde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

İki taraf arasındaki çatışmada, terminalde otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. (46) tabanca ile S.Ç. tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgasında kan aktı: Üç yaralı

​İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.B.'nin ameliyata alınacağı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan ele geçirirken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs firmaları arasında yolcu kapma kavgasında kan aktı: Üç yaralı
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