Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!

Türkiye, hem içeride hem de sınır ötesinde düğmeye bastı. Güvenlik güçlerimiz terör örgütü PKK/YPG’ye göz açtırmadı. 4 ilde yapılan Kahramanlar Operasyonu’nda 24 hain gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan 2 teröristin Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim gördükleri ve saldırı için Türkiye’ye giriş yaptıkları ortaya çıktı.

Türkiye, terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Hem içeride hem de sınır ötesinde terör odaklarına göz açtırmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki terör örgütüne ait hedefleri yerle bir ederken 81 ilde de düğmeye basıldı.Dün, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 4 ilde Kaplanlar Operasyonu yapıldı. 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 Bölücü Terör Örgütü üyesi yakalandı.Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yaptıkları eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.Bu şüphelilerden Ferhat G. ile Hamza A.'nın Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda saldırı eğitimi aldıkları ortaya çıktı. Söz konusu terör kamplarında saldırı eğitimi alıp yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 2 örgüt üyesinin, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldüğü vurgulandı.