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HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı

HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı sevgilisi Volkan Bora ile fotoğrafları çıktı. Dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, Edirne sınırına yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Güzel’in yargılanmasının devam ettiği davaya, terörist sevgilisi Volkan Bora’nın annesi Songül Bora da katıldı. Anlattıkları HDP’nin terör örgütü ile olan bağını bir kez daha kanıtladı: Sevgilisinin annesini kampa götürmüş!

HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Ekleme: 6.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 6.10.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen teröristle fotoğrafı çıktı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığı kaldırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan Güzel, sahte pasaportla yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Tutuklandı. Fotoğraflardaki PKK'lı teröristin de sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Semra Güzel'in Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Güzel'in erkek arkadaşı terörist Volkan Bora'nın annesi Songül Bora tanık olarak dinlendi.

Songül Bora, oğlundan haber alamaması üzerine Semra Güzel'in yanına gittiğimi söyleyerek, "Bana birlikte oğlumun yanına gidebileceğimizi söyledi. Bunun üzerine Diyarbakır'dan Şırnak'a gidip oradan pasaportla sınırı geçtik. Sınırdan geçtikten sonra minibüse bindik, 15 dakika ilerledikten sonra bir yerde indik. Daha sonra yanımıza iki kadın geldi" dedi.

'SEMRA, OĞLUM VE BEN HEP BERABERDİK'

Yanlarında gelen kadınların sivil kıyafetleri olduğunu aktaran Bora, kadınların Semra Güzel'le konuştuklarını, 1 saatlik yokun ardından gelen kişilerin getirdikleri araca bindiklerini kaydetti. Bora, "Semra ile benim gözlerimizi bağladılar. Telefonlarımızı aldılar. Bir araca bindik orada indik gözümüzde bantları çıkardılar. Kamelya gibi bir yerdi, etrafta silahlı kişiler vardı, benim tek amacım oğlumu görmekti. Oğlumun burada olmadığını söylediler. Sabaha kadar bekledik. Oğlumu gördüm sonra orada üçümüz her yerde beraberdik. Üçümüz o çevreleri gezdik sonra başka bir bölgeye geçtik. Yine gözlerimiz bağlanmıştı. Oğlum yanımdaydı. İki gece böyle geçti. Üçüncü gece çıktık oradan. Dönerken de bizi bir araca bindirdiler aldıkları yere bıraktılar. Oradan sınır yakındı minibüse binip Türkiye'ye geçtik" ifadelerini kullandı.

'OĞLUMUN SÖZLÜSÜ'

Güzel'in oğlunun sözlüsü olduğunu dile getiren Bora, Güzel'i en son 4-5 yıl önce gördüğünü söyledi. Tanık beyanına karşı söz alan Güzel, tanığın ifadelerinde çelişki olduğunu ifadelerini psikolojik baskı altında verdiğini iddia etti. Daha sonra ara karara yönelik görüşünü açıklayan savcı, sanığın tutukluluk halinin eylem ve delillerle orantılı olduğunu belirterek, Güzel'in tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.
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