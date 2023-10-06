Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG'ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.' ifadeleri kullanıldı.
KAPSAMLI OPERASYONLAR BAŞLATILDI
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.
ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLDİ
Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.
GEREKLİ TEDBİRŞER ALINDI
Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.
Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.