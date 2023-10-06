  • USD: 27,56 - 27,61
  • EURO: 29,08 - 29,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG'ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" denildi.

Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Ekleme: 6.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 6.10.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir

KAPSAMLI OPERASYONLAR BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir

ÇOK SAYIDA HEDEF İMHA EDİLDİ

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir

GEREKLİ TEDBİRŞER ALINDI

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.




Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı: F-16'lar kullanıldı
CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
HDP’li Semra Güzel terörist sevgilisinin annesini PKK kampına götürmüş! Mahkemede her şeyi anlattı
Bakan Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
Reuters yine algı peşinde: Terör örgütü PKK/YPG'yi aklama operasyonu!
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonları hiçbir şekilde etkilememiştir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İngiltere'de yatırımcılarla buluştu
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
HDP'nin İzmir il ve ilçe başkanları gözaltında
CHP’de yap-boz belediyeciliği! Su sıkıntısı yaşanınca, kapattıkları birimi yeniden açmaya karar verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremzedelere yapım kredisi ve hibe desteği
AK Parti'de demokrasi şöleni! Yeni A Takımı belirlenecek
Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var
Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü
Ali Yerlikaya açıkladı! Kahramanlar Operasyonu'nda 75 terörist yakalandı
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de
SİHA’lar Kamışlı'daki terör bölgelerini vurdu: Kentten dumanlar yükseldi
Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Benzinden sonra sıra motorinde: 3 liraya yakın indirim bekleniyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

Çorum'da bulundu: Uzmanlar tabletteki yeni dili çözmek için çalışıyor

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

MTA diri fay hattı haritasını güncelledi! İşte tehlike altındaki 45 il...

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı Twitter'ın değeri çakıldı

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası

Başıboş köpek sorunu yeni problemi tetikledi! İstanbul’da fare istilası