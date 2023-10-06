CHP'li İBB'nin hayvan katliamı bir kez daha belgelendi! Atlar telef olup kurda kuşa kurban edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'faytondan kurtarıyoruz' diyerek satın aldığı ve Ardahan'ın Hanak ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ayhan Büyükkkaya'ya teslim edilen atların telef olup, kurda, köpeğe kurban edildiği ortaya çıktı.Hanak'ta Eylül ayı başında çekilen fotoğraflar skandalın boyutunu gözler önüne serdi.Ardahan'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Hanak-Kars güzergahının bulunduğu yolda görüntülenen parçalanmış atların Hanak Belediyesi'ne teslim edilmiş CHP'li İBB'nin atları olduğu ileri sürüldü.Böylece CHP'li İBB'ni atları daha pahalı bir Ada yaratmak uğruna feda ettiği bir kez daha belgelenmiş oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da faytonlara koşulan bin 177 atı sahiplerinden, emekliye ayırmak üzere alıp Adıyaman, Kastamonu, Aydın, Ardahan ve Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere vermişti.Geçtiğimiz yıllarda Adalar Belediyesi'nin, hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 11 bin 368 TL idari para cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıkmıştı.Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'nin iki defa baskına uğradığı bildirildi.İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlediği öğrenildi.Baskında Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün kayıt dışı ilaçlar kullandığı tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğu, bu atlardan 224'ünün öldüğü açıklanmıştı.Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Mahkeme kararında; Adalar Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde denetim gerçekleştirildiği, yerinde yapılan denetimde, e-reçete sisteminde stoklarda mevcut olmayan 3 adet ürünün bulunduğu Control % 10 (4 adet), Keta-Control (15 adet) ve Rompun %2 (10 adet) ancak stok hareketlerinde 2018 yılında stoklarına aktarıldığı halde herhangi bir düşüm ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmediğinin tespit edildiğine dikkat çekildi.'İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince E-Reçete sisteminden yapılan kontrollerde Avromec-Fac, Vilmetin ve Kafedif isimli ürünlerin, 'Veteriner Tıbbi Ürün' olduğu, veteriner tıbbi ürün olmasına rağmen ve kullanım için hazır halde bulunan ürünlerin Bakanlık E-Reçete sisteminde belediye stoklarında yer almadı. Stok kayıtlarına işlenmedi, tedarik ve kullanımı dahi bildirilmedi. Sistemde kaydı bulunmadığı halde veteriner tıbbi ürünleri fiili olarak kullandığı, İTS ile fiili stoğunun uyumsuz olduğu tespit edildi.''Veteriner tıbbi ürün niteliğinde olan ve Adalar Belediyesi'nin İTS stoklarında bulunmayan, işletmeye giren veteriner tıbbi ürün ve biyolojik ürünlere ait herhangi bir makbuz Müdürlük yetkililerine ibraz edilmedi. Veteriner tıbbi ürünlerin bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem takip kayıtları ile veteriner biyolojik ürünlerin sıcaklık kayıtlarının tutulmadığı tespit edildi.''5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 'Veteriner Sağlık Ürünleri ile İlgili Yaptırımlar' başlıklı 37. madde 1. fıkrası i bendinde; 'Veteriner tıbbî ürünleri ile ilgili Bakanlıkça istenen kayıtları tutmayan, veteriner tıbbî ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili esaslara uymayan onay sahibine, üretim yerlerine ve toptan satış depolarına yirmibin Türk Lirası, perakende satış yerlerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir..' hükmü bulunmaktadır.''Tarım ve Orman Bakanlığı'nca istenen kayıtların tutulmaması nedeniyle 5996 Sayılı Kanunu'nun 37. maddesinin 1. fıkrasının i bendi gereğince yasal artışlar neticesinde itiraz eden Adalar Belediyesi'ne haklı olarak 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmıştır.'Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.