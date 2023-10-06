Ankara'da toprak kayması: Otopark çöktü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, su kanalı çalışmasının yapıldığı caddede meydana gelen toprak kayması nedeniyle 11 katlı bir binanın açık otoparkı çöktü. Olaydan ölen veya yaralanan olmadı.
Olay, dün gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.
1237'nci Cadde'de yapılan su kanalı yenileme çalışması nedeniyle gece saatlerinde toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü.
Çökme sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, otoparkta hasar meydana geldi.
Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti.
1237'nci Cadde'de yapılan su kanalı yenileme çalışması nedeniyle gece saatlerinde toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkı çöktü.
Çökme sonucu can ve mal kaybı yaşanmazken, otoparkta hasar meydana geldi.
Olayın ardından inşaat çalışmasını yürüten özel firma, can ve mal kaybı yaşanmaması nedeniyle kurban kesti.