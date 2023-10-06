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Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığının seçkin birlikleri ve J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Ağrı’nın Doğubayazıt Berezer bölgesinde teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan’ın ismi hain teröristlerin üzerine atılan SİHA’daki bombaya yazıldı.

Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
Ekleme: 6.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 6.10.2023 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yılmaz Özden operasyonu düzenlendi.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Tek bir hedefimiz var: o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ağrı’da 2 terörist etkisiz hale getirildi... Şehidin ismi teröristlere atılan bombaya yazıldı

BOMBAYA O ŞEHİDİN İSMİ YAZILDI

Teröristlerin üzerine SİHA'larla atılan bombaya İçişleri Bakanlığı'na hain saldırıyı düzenleyen teröristlerin aracını gasp edip, katlettiği veteriner hekim Mikail Bozlağan'ın ismi yazıldı.
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